Пожар унёс жизни двух детей в Приамурье

Возгорание деревянного дома произошло сегодня, 19 января, в селе Богословка Ивановского муниципального округа. Погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Амурской области.

Пожар в деревянном доме в Амурской области. Видео © t.me / МЧС по Амурской области

"Звеном газодымозащитной службы в доме была обнаружена и передана врачам скорой помощи девочка. Несмотря на все усилия врачей, ребёнка спасти не удалось. В ходе тушения на месте пожара был обнаружен мальчик без признаков жизни", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в сгоревшем доме был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, который на момент пожара не работал. Специалисты МЧС и СК по Амурской области устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводятся опросы очевидцев и осмотр места инцидента.

В СК по региону добавили, что в настоящее время расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту гибели двоих детей. Следователи передают, что матери погибших, которая в момент возгорания тоже находилась в доме, удалось спастись.