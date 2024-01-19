Регион

Уведомления отключены

19 января, 08:08

Пожар унёс жизни двух детей в Приамурье

МЧС: Два ребёнка погибли при пожаре в деревянном доме в Амурской области

Возгорание деревянного дома произошло сегодня, 19 января, в селе Богословка Ивановского муниципального округа. Погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Амурской области.

Пожар в деревянном доме в Амурской области. Видео © t.me / МЧС по Амурской области

"Звеном газодымозащитной службы в доме была обнаружена и передана врачам скорой помощи девочка. Несмотря на все усилия врачей, ребёнка спасти не удалось. В ходе тушения на месте пожара был обнаружен мальчик без признаков жизни", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, в сгоревшем доме был установлен автономный дымовой пожарный извещатель, который на момент пожара не работал. Специалисты МЧС и СК по Амурской области устанавливают все обстоятельства происшествия. Проводятся опросы очевидцев и осмотр места инцидента.

В СК по региону добавили, что в настоящее время расследуется уголовное дело, возбуждённое по факту гибели двоих детей. Следователи передают, что матери погибших, которая в момент возгорания тоже находилась в доме, удалось спастись.

Трое взрослых и ребёнок погибли во время пожара в московской квартире
Трое взрослых и ребёнок погибли во время пожара в московской квартире

Ранее Лайф писал, что в Пензенской области при пожаре в частном доме погибли ребёнок и двое взрослых. Ещё одного ребёнка удалось спасти, он был госпитализирован в больницу. Причины возгорания устанавливаются.

Обложка ©

t.me / МЧС по Амурской области

Ян Поланин
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров