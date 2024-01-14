Тела ребёнка и двоих взрослых нашли после пожара в доме под Пензой

В окрестностях Пензы произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли двое взрослых и ребёнок. Ещё одного несовершеннолетнего удалось спасти, его госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Огонь на улице Кузнецова в селе Чемодановка вспыхнул в воскресенье, 14 января, около 15:00. Пламя охватило два этажа кирпичного дома, площадь пожара составила 81 квадратный метр. Здание полностью выгорело.

"В 15:01 (мск) в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области поступило сообщение о пожаре по адресу Пензенская область, Бессоновский район, село Чемодановка, улица Кузнецова. Произошёл пожар в частном жилом доме. В результате пожара обнаружены тела троих погибших", — говорится в сообщении ведомства.

По уточнённой информации, при пожаре погибли женщина 1957 года рождения, молодой человек 2005 года рождения, мальчик 2016 года рождения. В ведомстве добавили, что пострадавшая девочка 2020 года рождения доставлена в больницу. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.