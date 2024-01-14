В Подмосковье женщина погибла из-за воспламенившегося электрического покрывала

В Подмосковье пожилая женщина заживо сгорела из-за воспламенившегося электрического покрывала, которым она согревалась в сильные морозы. Как сообщает SHOT, погибшей оказалась 78-летняя бабушка из Москвы, которая после новогодних праздников переехала жить к своей подруге в загородный дом в Серпухове.

По данным телеграм-канала, ночью женщина сильно замёрзла и включила электрическое покрывало, чтобы согреться. Когда она заснула, устройство загорелось. Пенсионерки проснулись из-за сильного запаха гари и попытались потушить огонь, но в доме уже разгорелся сильный пожар. Бабушки выбежали на улицу, но 78-летняя женщина вернулась назад за вещами, пока владелица дома побежала к соседям за помощью.

Женщина схватила несколько тёплых вещей и попыталась выбраться из горящего дома, но не смогла. В итоге она погибла в пожаре. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров, прибывшие пожарные ликвидировали огонь. В данный момент проводится проверка.