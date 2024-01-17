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17 января, 20:17

В Москве при пожаре в квартире погибла пожилая женщина

Пенсионерка погибла в Москве в результате пожара в многоэтажке по улице Паустовского. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Возгорание произошло на 11-м этаже дома. В квартире обнаружили тело женщины 1947 года рождения. Для установления причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Ведомство информировало, что ход и результаты проверки по факту случившегося находятся на контроле в Черёмушкинской межрайонной прокуратуре.

  • Пожар в квартире многоэтажки в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Пожар в квартире многоэтажки в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Последствия пожара в квартире многоэтажки в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Последствия пожара в квартире многоэтажки в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
  • Пожар в квартире многоэтажки в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
    Пожар в квартире многоэтажки в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

Пожар в квартире многоэтажки в Москве. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы

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Ранее в Ростовской области загорелось заводское здание ООО "Шахтинский полиэфирный завод". Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Депутат Госдумы от региона Екатерина Стенякина заявила, что при пожаре пострадало два человека. Губернатор не подтвердил версию о БПЛА после взрыва. Позже глава области сообщил, что количество пострадавших увеличилось до девяти.

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Telegram / Прокуратура Москвы

Лариса Сафронова
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