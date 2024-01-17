В Москве при пожаре в квартире погибла пожилая женщина

Пенсионерка погибла в Москве в результате пожара в многоэтажке по улице Паустовского. Об этом сообщила столичная прокуратура.

Возгорание произошло на 11-м этаже дома. В квартире обнаружили тело женщины 1947 года рождения. Для установления причины пожара будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Ведомство информировало, что ход и результаты проверки по факту случившегося находятся на контроле в Черёмушкинской межрайонной прокуратуре.