Ростовский губернатор не подтвердил версию о БПЛА после взрыва на заводе в Шахтах

Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал информацию о пожаре на заводе в Шахтах. По его словам, в настоящее время на месте инцидента работают сотрудники МЧС, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Возгорание Шахтинского полиэфирного завода в Ростовской области. Видео © t.me / "Стоп Шахты"

"Проводятся работы по локализации возгорания. На месте работают службы МЧС. Привлечены семь единиц спецтехники, машины энергетической, газовой служб, а также скорой медицинской помощи", — написал в своём телеграм-канале Голубев.