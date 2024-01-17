Ростовский губернатор не подтвердил версию о БПЛА после взрыва на заводе в Шахтах
Губернатор Голубев: Версия об ударе БПЛА по заводу в Шахтах не подтверждается
Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал информацию о пожаре на заводе в Шахтах. По его словам, в настоящее время на месте инцидента работают сотрудники МЧС, а пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Возгорание Шахтинского полиэфирного завода в Ростовской области. Видео © t.me / "Стоп Шахты"
"Проводятся работы по локализации возгорания. На месте работают службы МЧС. Привлечены семь единиц спецтехники, машины энергетической, газовой служб, а также скорой медицинской помощи", — написал в своём телеграм-канале Голубев.
По его словам, взрыв на заводе мог произойти не при участии БПЛА, так как ПВО "в это время не работала". Специалисты устанавливают все обстоятельства инцидента.
Ранее Лайф писал, что в Ростовской области загорелось заводское здание ООО "Шахтинский полиэфирный завод". Перед этим местные жители услышали звук взрыва. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Депутат Госдумы от региона Екатерина Стенякина заявила, что на пожаре пострадали два человека.
t.me / "Стоп Шахты"