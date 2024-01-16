Юрист развеял надежды Wildberries получить с поджигателя склада в Шушарах 17 млрд

За поджог склада Wildberries в петербургских Шушарах виновному будет грозить до пяти лет лишения свободы. Однако нанесённый ущерб в 17 миллиардов нарушитель, скорее всего, не компенсирует, считает заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

"Есть статья 167 УК РФ, которая предусматривает ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества. В этой статье есть часть 2, касающаяся уничтожения имущества путём поджога. По ней предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы", — сказал специалист в беседе с НСН.

Устроил ли поджог сотрудник Wildberries, который ранее грозился сделать это в рабочем чате, предстоит выяснить следователям. Сегодня, как подчеркнул Соловьёв, правоохранители обладают очень прогрессивными методами. Что касается компенсации ущерба, то с виновника вряд ли получится взыскать десятки миллиардов рублей. Покрыть все расходы может страховая компания, но в этом случае с осуждённого тогда могут потребовать оплату морального ущерба. Причём сумма, как считает юрист, будет "беспрецедентной", чтобы устроить так называемую показательную порку.