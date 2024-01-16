Юрист развеял надежды Wildberries получить с поджигателя склада в Шушарах 17 млрд
Юрист Соловьёв: Поджигателю склада Wildberries в Шушарах грозит до 5 лет тюрьмы
Пожар на складе Wildberries в Шушарах. Обложка © ТАСС / Валентин Егоршин
За поджог склада Wildberries в петербургских Шушарах виновному будет грозить до пяти лет лишения свободы. Однако нанесённый ущерб в 17 миллиардов нарушитель, скорее всего, не компенсирует, считает заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
"Есть статья 167 УК РФ, которая предусматривает ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества. В этой статье есть часть 2, касающаяся уничтожения имущества путём поджога. По ней предусмотрена ответственность до пяти лет лишения свободы", — сказал специалист в беседе с НСН.
Устроил ли поджог сотрудник Wildberries, который ранее грозился сделать это в рабочем чате, предстоит выяснить следователям. Сегодня, как подчеркнул Соловьёв, правоохранители обладают очень прогрессивными методами. Что касается компенсации ущерба, то с виновника вряд ли получится взыскать десятки миллиардов рублей. Покрыть все расходы может страховая компания, но в этом случае с осуждённого тогда могут потребовать оплату морального ущерба. Причём сумма, как считает юрист, будет "беспрецедентной", чтобы устроить так называемую показательную порку.
Ранее Лайф сообщал, что 27 декабря в чат сотрудников склада Wildberries написал один из работников, который "предупредил" коллег о скором пожаре. Вечером 13 января, когда спасатели вовсю боролись с огнём, тот же сотрудник назвал себя виновником пожара и вскоре удалил свой аккаунт. Участники чата затем передали информацию о коллеге в компетентные органы. По нашим данным, его личность оперативники уже установили.
Напомним, крупный пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах начался утром 13 января и охватил десятки тысяч квадратных метров. Открытое горение ликвидировали лишь на следующий день. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Выяснилось, что незадолго до происшествия на объекте произошла поножовщина, спровоцировавшая рейды силовиков. К слову, по одной из версий, причиной пожара мог быть поджог из мести за пострадавшего. Сразу после тушения ущерб оценили в 11 миллиардов рублей, но позже уже озвучили сумму в 17 миллиардов.