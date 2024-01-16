Установлена личность сотрудника Wildberries, который грозился поджечь склад в Шушарах
SHOT: Установлена личность сотрудника, грозившегося поджечь склад Wildberries
Правоохранители установили личность сотрудника, который грозился поджечь склад Wildberries в петербургских Шушарах, а спустя некоторое время удалил свой аккаунт. Как сообщает SHOT, поджог — это основная версия произошедшего.
По данным телеграм-канала, поимкой подозреваемого занимаются сотрудники отдела № 4 полиции ОМВД России по Пушкинскому району. Мужчину для начала хотят опросить. Известно, что на территорию склада запрещается проносить спички и зажигалки — сотрудников досматривают охранники в начале смены. Для курящих же работников был установлен специальный прикуриватель, но он часто ломался. Поэтому сотрудники придумывали схемы проноса спичек или зажигалок. Предположительно, подозреваемый мог действовать по такой схеме.
Ранее Лайф сообщал, что 27 декабря в чат сотрудников склада Wildberries написал один из работников, который "предупредил" коллег о скором пожаре. Вечером 13 января, когда спасатели вовсю боролись с огнём, тот же сотрудник назвал себя виновником пожара и вскоре удалил свой аккаунт. Участники чата вскоре передали информацию о коллеге в компетентные органы.
Напомним, крупный пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах начался утром 13 января и охватил десятки тысяч квадратных метров. Открытое горение ликвидировали лишь на следующий день. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Выяснилось, что незадолго до происшествия на объекте произошла поножовщина, спровоцировавшая рейды силовиков. К слову, по одной из версий, причиной пожара мог быть поджог из мести за пострадавшего. Ущерб может составить 11 миллиардов рублей.
Telegram / МЧС России