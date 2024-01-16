Установлена личность сотрудника Wildberries, который грозился поджечь склад в Шушарах

Правоохранители установили личность сотрудника, который грозился поджечь склад Wildberries в петербургских Шушарах, а спустя некоторое время удалил свой аккаунт. Как сообщает SHOT, поджог — это основная версия произошедшего.

По данным телеграм-канала, поимкой подозреваемого занимаются сотрудники отдела № 4 полиции ОМВД России по Пушкинскому району. Мужчину для начала хотят опросить. Известно, что на территорию склада запрещается проносить спички и зажигалки — сотрудников досматривают охранники в начале смены. Для курящих же работников был установлен специальный прикуриватель, но он часто ломался. Поэтому сотрудники придумывали схемы проноса спичек или зажигалок. Предположительно, подозреваемый мог действовать по такой схеме.