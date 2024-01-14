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14 января, 11:34

Открытое горение на складе Wildberries в Санкт-Петербурге ликвидировано

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Обложка © T.me / МЧС России

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Обложка © T.me / МЧС России

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Проводится проливка и разборка конструкций", — добавили в ведомстве.

Wildberries с 15 января начнёт выплаты продавцам, пострадавшим от пожара
Wildberries с 15 января начнёт выплаты продавцам, пострадавшим от пожара

Напомним, пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге начался утром 13 января. Огонь охватил внушительную площадь в 75 тысяч квадратных метров и нанёс ущерб примерно на 11 миллиардов рублей. К слову, до возгорания там произошла поножовщина, спровоцировавшая рейды силовиков. Возбуждено уголовное дело. На данный момент известно об одном пострадавшем и троих пропавших без вести сотрудниках.

Матвей Константинов
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