Открытое горение на складе Wildberries в Санкт-Петербурге ликвидировано
Сгоревший склад Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом. Обложка © T.me / МЧС России
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе Wildberries в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Проводится проливка и разборка конструкций", — добавили в ведомстве.
Напомним, пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге начался утром 13 января. Огонь охватил внушительную площадь в 75 тысяч квадратных метров и нанёс ущерб примерно на 11 миллиардов рублей. К слову, до возгорания там произошла поножовщина, спровоцировавшая рейды силовиков. Возбуждено уголовное дело. На данный момент известно об одном пострадавшем и троих пропавших без вести сотрудниках.