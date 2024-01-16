"Я обещал": Сотрудник склада Wildberries после пожара похвастался поджогом и удалил аккаунт

Сотрудник сгоревшего склада Wildberries в петербургских Шушарах ещё за две недели до инцидента обещал устроить поджог, а сразу после ЧП признался в содеянном и скрылся из Сети. По данным SHOT, странное "предупреждение" появилось в чате работников 27 декабря, однако тогда никто всерьёз не расценил намерения коллеги.