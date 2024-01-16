"Я обещал": Сотрудник склада Wildberries после пожара похвастался поджогом и удалил аккаунт
SHOT: Сотрудник сгоревшего склада Wildberries в Петербурге обещал его сжечь
Сотрудник сгоревшего склада Wildberries в петербургских Шушарах ещё за две недели до инцидента обещал устроить поджог, а сразу после ЧП признался в содеянном и скрылся из Сети. По данным SHOT, странное "предупреждение" появилось в чате работников 27 декабря, однако тогда никто всерьёз не расценил намерения коллеги.
Уже вечером 13 января, когда спасатели вовсю боролись с огнём, тот же сотрудник назвал себя виновником пожара, напомнив о своём обещании. Вскоре он удалил аккаунт и более не появлялся. Участники чата передали информацию о парне правоохранителям.
Напомним, крупный пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах начался утром 13 января и охватил десятки тысяч квадратных метров. Открытое горение ликвидировали лишь на следующий день. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Выяснилось, что незадолго до происшествия на объекте произошла поножовщина, спровоцировавшая рейды силовиков. К слову, по одной из версий, причиной пожара мог быть поджог из мести за пострадавшего. Ущерб может составить 11 миллиардов рублей.