Wildberries нашла всех сотрудников сгоревшего склада в Шушарах
Онлайн-ретейлер Wildberries нашёл всех сотрудников, с которыми не мог связаться после пожара на складе в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.
Последствия пожара на складе Wildberries в Шушарах в Петербурге. Видео © Telegram / Следком
"Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится", — говорится в сообщении.
Утром сегодня, 15 января, сообщалось, что Wildberries продолжает искать 16 сотрудников, которые были на складе во время пожара. При этом в маркетплейсе пояснили, что ни один из работников не числился пропавшим без вести.
Напомним, что колоссальный пожар на складе Wildberries в Шушарах начался утром 13 января. Открытое горение было ликвидировано лишь днём 14 января. СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Незадолго до возгорания на объекте произошла поножовщина, которая спровоцировала рейды правоохранителей. По одной из версий, причиной происшествия мог стать поджог из мести за пострадавшего. Ущерб от пожара может составить 11 миллиардов рублей.
Telegram / МЧС России