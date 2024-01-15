Wildberries нашла всех сотрудников сгоревшего склада в Шушарах

Онлайн-ретейлер Wildberries нашёл всех сотрудников, с которыми не мог связаться после пожара на складе в посёлке Шушары в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Последствия пожара на складе Wildberries в Шушарах в Петербурге. Видео © Telegram / Следком

"Мы установили местонахождение абсолютно всех людей, которые находились на складе в Шушарах 13 января. Никто из занятых на складе пропавшим не числится", — говорится в сообщении.