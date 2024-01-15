Wildberries продолжает искать 16 пропавших после пожара в Шушарах сотрудников
Wildberries: Продолжается поиск 16 сотрудников сгоревшего в Шушарах склада
Онлайн-ретейлер Wildberries всё ещё ищет 16 человек, о которых ничего не слышно после пожара на складе 13 января в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ретейлера в телеграм-канале.
"На данный момент устанавливаем местонахождение 16 человек", — подтвердили в сообщении представители Wildberries.
Ранее сообщалось, что у Wildberries не получилось связаться с 54 сотрудниками склада. В воскресенье, 14 января, компания открыла горячую линию для близких сотрудников склада, благодаря которой число людей, до которых не получилось дозвониться, сокращается. При этом в Wildberries пояснили, что ни один из работников не числится пропавшим.
Напомним, что пожар на складе маркетплейса Wildberries в Санкт-Петербурге начался утром 13 января. Огонь охватил внушительную площадь в десятки тысяч квадратных метров и нанёс ущерб примерно на 11 миллиардов рублей. Открытое горение было ликвидировано днём 14 января. СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Незадолго до возгорания на объекте произошла поножовщина, которая спровоцировала рейды правоохранителей. По одной из версий, причиной происшествия мог стать поджог из мести за пострадавшего. Ущерб от пожара может составить астрономическую сумму.
ТАСС / Следственный комитет РФ