Wildberries продолжает искать 16 пропавших после пожара в Шушарах сотрудников

Онлайн-ретейлер Wildberries всё ещё ищет 16 человек, о которых ничего не слышно после пожара на складе 13 января в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ретейлера в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что у Wildberries не получилось связаться с 54 сотрудниками склада. В воскресенье, 14 января, компания открыла горячую линию для близких сотрудников склада, благодаря которой число людей, до которых не получилось дозвониться, сокращается. При этом в Wildberries пояснили, что ни один из работников не числится пропавшим.