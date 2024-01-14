Wildberries потеряла 54 сотрудника после колоссального пожара на складе

У Wildberries не получилось связаться с 54 сотрудниками сгоревшего склада в петербургских Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Последствия пожара на складе Wildberries в Шушарах в Петербурге. Видео © Telegram / Следком

"В настоящее время у нас нет связи с 54 сотрудниками. Некоторые из них оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект", — отметили там в беседе с РИА "Новости".