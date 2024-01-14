Wildberries потеряла 54 сотрудника после колоссального пожара на складе
Wildberries не смогла дозвониться до 54 сотрудников сгоревшего склада в Шушарах
У Wildberries не получилось связаться с 54 сотрудниками сгоревшего склада в петербургских Шушарах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Последствия пожара на складе Wildberries в Шушарах в Петербурге. Видео © Telegram / Следком
"В настоящее время у нас нет связи с 54 сотрудниками. Некоторые из них оставили свои личные вещи, включая мобильные телефоны, на складе, чтобы быстро и безопасно покинуть объект", — отметили там в беседе с РИА "Новости".
В воскресенье, 14 января, компания открыла горячую линию для близких сотрудников склада, благодаря которой число людей, до которых не получилось дозвониться, сокращается. При этом в Wildberries пояснили, что ни один из работников не числится пропавшим.
Напомним, пожар на складе маркетплейса в Санкт-Петербурге начался утром 13 января. Огонь охватил внушительную площадь в десятки тысяч квадратных метров и нанёс ущерб примерно на 11 миллиардов рублей. Открытое горение было ликвидировано днём 14 января. СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Незадолго до возгорания на объекте произошла поножовщина, которая спровоцировала рейды правоохранителей. По одной из версий, причиной происшествия мог стать поджог из мести за пострадавшего. Ущерб от пожара может составить астрономическую сумму.
ТАСС / Валентин Егоршин