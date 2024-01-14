СК показал видео с руинами склада Wildberries после пожара в Шушарах

Следственный комитет России в воскресенье, 14 января, опубликовал видео с последствиями пожара на складе Wildberries в петербургских Шушарах. На кадрах, которые доступны в телеграм-канале ведомства, горящего пламени уже нет, повсюду видны сплошные руины и куски металла. Между тем на месте работают следователи.