СК показал видео с руинами склада Wildberries после пожара в Шушарах
СК опубликовал видео с последствиями пожара на складе Wildberries в Шушарах
Следственный комитет России в воскресенье, 14 января, опубликовал видео с последствиями пожара на складе Wildberries в петербургских Шушарах. На кадрах, которые доступны в телеграм-канале ведомства, горящего пламени уже нет, повсюду видны сплошные руины и куски металла. Между тем на месте работают следователи.
Последствия пожара на складе Wildberries в Шушарах в Петербурге. Видео © Telegram / Следком
Ранее в МЧС сообщили, что пожарные ликвидировали открытое горение. Огнеборцы занимаются проливкой и разборкой конструкций.
Как сообщал Лайф, пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге начался утром 13 января. Огонь охватил внушительную площадь в десятки тысяч квадратных метров и нанёс ущерб примерно на 11 миллиардов рублей. Незадолго до возгорания на объекте произошла поножовщина, которая спровоцировала рейды правоохранителей. По одной из версий, причиной происшествия мог стать поджог из мести за пострадавшего.
Telegram / Следком