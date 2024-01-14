Пожар в киевском ТЦ умышленно устроил семилетний мальчик

Пожар в киевском торговом центре "Космополит" произошёл из-за поджога — его совершил семилетний мальчик. Об этом заявила пресс-служба региональной полиции.

Пожар на четвёртом этаже ТЦ "Космополит" в Киеве. Видео © Telegram / "Настоящий Киев"

"Полицейские в сотрудничестве со службой безопасности ТЦ установили, что пожар возник в результате умышленного поджога, который совершил семилетний мальчик — посетитель парка развлечений", — сказано в соцсетях ведомства.

По словам правоохранителей, родителей вместе с сыном пригласили для дачи показаний. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".