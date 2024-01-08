В Киеве начала протекать очередная станция метро
"Телеграф": В Киеве начал протекать потолок станции метро "Академгородок"
На станции "Академгородок" в киевском метро протекает потолок. Обложка © t.me / "Страна.ua"
В Киеве на станции метро "Академгородок", которая находится на Святошино-Броварской (красной) ветке, через потолок начала протекать вода. Разрушена отделка и штукатурка. Об этом говорится в публикациях украинских изданий "Телеграф" и "Страна".
На станции "Академгородок" в киевском метро протекает потолок. Видео © t.me / "Страна.ua"
"В метро Киева произошла очередная беда. В вестибюле станции "Академгородок" через потолок начала просачиваться вода. Потолок на станции метро течёт как минимум в трёх местах. Влага уже успела испортить внутреннюю отделку станции и штукатурку. Бережливые рабочие метрополитена подставили под протечку обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки", — пишет "Телеграф", уточняя, что проблемы такого рода были на этой станции и ранее.
В декабре украинские СМИ со ссылкой на руководителя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Витренко сообщали о том, что в столице Незалежной опасаются за состояние Святошино-Броварской линии из-за аварийного состояния моста над рекой Днепр. Красная ветка соединяет восточную и западную части Киева.
Ранее Лайф уже рассказывал, что в украинской столице назревает транспортный коллапс — метро в Киеве начало уходить под воду, из-за чего 8 декабря оказалось закрыто сразу шесть станций на синей ветке ("Теремки" – "Демеевская"). В случившемся подтоплении премьер Украины Денис Шмыгаль обвинил власти Киева. 11 декабря стало известно, что под угрозой оказались входы сразу двух станций подземки — "Олимпийская" и "Черниговская".