В Киеве начала протекать очередная станция метро

В Киеве на станции метро "Академгородок", которая находится на Святошино-Броварской (красной) ветке, через потолок начала протекать вода. Разрушена отделка и штукатурка. Об этом говорится в публикациях украинских изданий "Телеграф" и "Страна".

На станции "Академгородок" в киевском метро протекает потолок. Видео © t.me / "Страна.ua"

"В метро Киева произошла очередная беда. В вестибюле станции "Академгородок" через потолок начала просачиваться вода. Потолок на станции метро течёт как минимум в трёх местах. Влага уже успела испортить внутреннюю отделку станции и штукатурку. Бережливые рабочие метрополитена подставили под протечку обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки", — пишет "Телеграф", уточняя, что проблемы такого рода были на этой станции и ранее.