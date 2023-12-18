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18 декабря, 15:22

Киевляне выложили в Сеть видео потопа на очередной станции метро

В Киеве произошло затопление станции метро "Голосеевская"

В метро в Киеве произошло затопление на станции "Голосеевская". Об этом пишут городские паблики со ссылкой на заявления очевидцев.

Затопление на станции "Голосеевская" в киевском метро. Видео © T.me / "Киев INFO"

"Метро "Голосеевская", вот тут вот такая история. И вот тут тоже", прокомментировала сбегающие по стенам станции потоки воды местная жительница.

Кличко оцепенел во время прямого эфира в затопленном киевском метро

Кличко оцепенел во время прямого эфира в затопленном киевском метро

Ранее Лайф уже рассказывал, что в украинской столице назревает транспортный коллапс — метро в Киеве начало уходить под воду, из-за чего 8 декабря оказалось закрыто сразу шесть станций на синей ветке ("Теремки" – "Демеевская"). Виновного удалось довольно быстро найти: в случившемся подтоплении премьер Украины Денис Шмыгаль обвинил власти Киева. 11 декабря Лайф сообщал о том, что под угрозой оказались входы сразу двух станций подземки — "Олимпийская" и "Черниговская".

Обложка ©

T.me / "Киев INFO"

Юрий Лысенко
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