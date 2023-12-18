Киевляне выложили в Сеть видео потопа на очередной станции метро
В Киеве произошло затопление станции метро "Голосеевская"
В метро в Киеве произошло затопление на станции "Голосеевская". Об этом пишут городские паблики со ссылкой на заявления очевидцев.
Затопление на станции "Голосеевская" в киевском метро. Видео © T.me / "Киев INFO"
"Метро "Голосеевская", вот тут вот такая история. И вот тут тоже", — прокомментировала сбегающие по стенам станции потоки воды местная жительница.
Ранее Лайф уже рассказывал, что в украинской столице назревает транспортный коллапс — метро в Киеве начало уходить под воду, из-за чего 8 декабря оказалось закрыто сразу шесть станций на синей ветке ("Теремки" – "Демеевская"). Виновного удалось довольно быстро найти: в случившемся подтоплении премьер Украины Денис Шмыгаль обвинил власти Киева. 11 декабря Лайф сообщал о том, что под угрозой оказались входы сразу двух станций подземки — "Олимпийская" и "Черниговская".
T.me / "Киев INFO"