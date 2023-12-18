Киевляне выложили в Сеть видео потопа на очередной станции метро

В метро в Киеве произошло затопление на станции "Голосеевская". Об этом пишут городские паблики со ссылкой на заявления очевидцев.

"Метро "Голосеевская", вот тут вот такая история. И вот тут тоже", — прокомментировала сбегающие по стенам станции потоки воды местная жительница.