В Киеве загорелся крупный торговый центр
Мэр Киева Кличко сообщил о пожаре в торговом центре "Космополит"
В Киеве случился пожар на четвёртом этаже ТЦ "Космополит". Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Кадры происшествия публикуют местные телеграм-каналы.
Пожар на четвёртом этаже ТЦ "Космополит" в Киеве. Видео © T.me / "Настоящий Киев"
На записи можно увидеть, что люди покидают здание торгового центра. Из пары окон на последнем этаже валит густой дым. Всего из ТЦ эвакуировали около двухсот человек. Очаг возгорания находится в детской комнате.
Ранее Лайф сообщал, что в Харькове безработный украинец пытался сжечь заживо группу подростков на фуд-корте ТЦ. Пятеро несовершеннолетних от 11 до 17 лет оказались охвачены пламенем.
ГСЧС Украины