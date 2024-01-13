В Киеве загорелся крупный торговый центр

В Киеве случился пожар на четвёртом этаже ТЦ "Космополит". Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. Кадры происшествия публикуют местные телеграм-каналы.

На записи можно увидеть, что люди покидают здание торгового центра. Из пары окон на последнем этаже валит густой дым. Всего из ТЦ эвакуировали около двухсот человек. Очаг возгорания находится в детской комнате.