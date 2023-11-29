Безработный украинец пытался сжечь заживо группу подростков на фудкорте ТЦ

В Станичном Харьковской области неизвестный облил бензином и поджёг компанию подростков из пяти человек. Молодые люди в этот момент проводили время на фудкорте одного из местных торговых центров.

В Харькове мужчина облил бензином и поджёг сидевших в кафе подростков. Видео © t.me / Украина онлайн

"Девушки и парень сидели за столиком, когда к ним подошёл местный безработный, злоупотребляющий спиртным. Причины, по которым он напал на детей, неизвестны. Жидкость он вылил в секунду, поджег её — и уже через мгновение вся компания подростков оказалась в огне", — написал начальник областного Следственного управления Нацполиции Сергей Болвинов в соцсетях.

По его словам, инцидент произошёл на фудкорте ТЦ, где подростки сидели за столиком. Ребятам от 11 до 17 лет. Сейчас дети находятся в больнице, по предварительным данным, сильных ожогов они не получили.