Регион

Уведомления отключены

29 ноября, 14:12

Безработный украинец пытался сжечь заживо группу подростков на фудкорте ТЦ

В Харькове мужчина облил бензином и поджёг сидевших в кафе подростков

В Станичном Харьковской области неизвестный облил бензином и поджёг компанию подростков из пяти человек. Молодые люди в этот момент проводили время на фудкорте одного из местных торговых центров.

В Харькове мужчина облил бензином и поджёг сидевших в кафе подростков. Видео © t.me / Украина онлайн

"Девушки и парень сидели за столиком, когда к ним подошёл местный безработный, злоупотребляющий спиртным. Причины, по которым он напал на детей, неизвестны. Жидкость он вылил в секунду, поджег её — и уже через мгновение вся компания подростков оказалась в огне", — написал начальник областного Следственного управления Нацполиции Сергей Болвинов в соцсетях.

По его словам, инцидент произошёл на фудкорте ТЦ, где подростки сидели за столиком. Ребятам от 11 до 17 лет. Сейчас дети находятся в больнице, по предварительным данным, сильных ожогов они не получили.

В Якутске "сотрудник органов" напал на ребёнка и ударил заступившуюся за него девушку

В Якутске "сотрудник органов" напал на ребёнка и ударил заступившуюся за него девушку

А ранее мужчина, вооружённый мачете, напал на мать с ребёнком в подмосковных Люберцах. На видео попало его жёсткое задержание. Полицейским пришлось стрелять в неадеквата девять раз, чтобы обезвредить.

Обложка ©

t.me / Украина онлайн

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Дети
  • Криминал
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров