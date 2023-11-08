Неадекват с мачете напал на прохожих в Люберцах, полицейским пришлось стрелять
Мужчина с мачете напал на прохожих в подмосковных Люберцах
Мужчина, вооружённый мачете, напал на мать с ребёнком в подмосковных Люберцах. На видео попало его жёсткое задержание: полицейским пришлось стрелять в неадеквата девять раз, чтобы обезвредить.
Момент задержания мужчины с мачете в подмосковных Люберцах. Видео © SHOT
По данным SHOT, сначала мужчина набросился на девушку с ребёнком. Очевидцы попытались сбить его на авто, чтобы обезвредить, но он только разозлился и пошёл на полицейских. В итоге правоохранители были вынуждены открыть огонь. Нападавшего удалось задержать. Сейчас выясняются его мотивы.
Девушка отделалась царапиной, а ребёнок не пострадал.
А ранее москвич с топором напал на женщину, которая снимала комнату в его квартире. Пострадавшую доставили в больницу. Конфликт произошёл на бытовой почве из-за разногласий по поводу арендной платы. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.