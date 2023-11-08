Неадекват с мачете напал на прохожих в Люберцах, полицейским пришлось стрелять

Мужчина, вооружённый мачете, напал на мать с ребёнком в подмосковных Люберцах. На видео попало его жёсткое задержание: полицейским пришлось стрелять в неадеквата девять раз, чтобы обезвредить.

Момент задержания мужчины с мачете в подмосковных Люберцах. Видео © SHOT

По данным SHOT, сначала мужчина набросился на девушку с ребёнком. Очевидцы попытались сбить его на авто, чтобы обезвредить, но он только разозлился и пошёл на полицейских. В итоге правоохранители были вынуждены открыть огонь. Нападавшего удалось задержать. Сейчас выясняются его мотивы.

Девушка отделалась царапиной, а ребёнок не пострадал.