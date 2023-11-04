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4 ноября, 19:06

Москвич едва не зарубил топором квартиросъёмщицу

СК: В Москве задержали мужчину, напавшего с топором на квартиросъёмщицу

На востоке Москвы мужчина с топором напал на женщину, которая снимала комнату в его квартире. Пострадавшую доставили в больницу, сообщили в столичном главке СК.

"4 ноября фигурант, находясь в квартире жилого дома, расположенного в Окружном проезде в городе Москве, нанёс удар топором женщине, которая арендовала у него комнату. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство", — отметили в ведомстве.

Сейчас следователи осматривают место происшествия, при этом нападавшего уже задержали, в скором времени его планируют допросить.

Зарубили топором: Пара из Приморья зверски убила шесть человек, не пощадив детей

Зарубили топором: Пара из Приморья зверски убила шесть человек, не пощадив детей

Ранее Лайф писал, что помощницу депутата Воронежской областной думы убили топором. Пожилая женщина стала случайной жертвой соседа по даче.

Обложка ©

Getty Images / Dmytro Skrypnykov

Никита Осипов
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