Пьяный сосед по даче убил топором и надругался над помощницей депутата Воронежской облдумы
Сосед по даче убил топором помощницу депутата Воронежской областной думы
Помощницу депутата Воронежской областной думы Тамару Г. убили топором. Пожилая женщина стала случайной жертвой соседа по даче.
По информации SHOT, вечером 1 ноября тело 74-летней женщины нашли на пороге её дома в селе Новая Чигла. Полицейским удалось быстро поймать злоумышленника. Им оказался дачный сосед помощницы депутата — 33-летний Сергей Скоробогатов. По данным телеграм-канала, мужчина вечером зашёл к женщине и попросил дать ему алкоголя, на что получил отказ. Он взбесился, схватил топор и ударил жертву по голове обухом.
Пострадавшая потеряла сознание. Сразу после этого злоумышленник надругался над ней и пошёл дальше искать спиртное. Помощница депутата скончалась на месте, не приходя в себя. Алкоголика-извращенца задержали. Оказалось, что он уже был судим за кражу в 2019 году, а в 2009-м отвечал по закону по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений". Погибшая на пенсии продолжала работать в областной думе.
А ранее Лайф рассказывал о страшном инциденте в Приморье. Местных жителей посадили за убийство шести человек в 2005 году. Злоумышленники жестоко расправились с друзьями и не пожалели даже детей.
Shutterstock