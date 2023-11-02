Пьяный сосед по даче убил топором и надругался над помощницей депутата Воронежской облдумы

Помощницу депутата Воронежской областной думы Тамару Г. убили топором. Пожилая женщина стала случайной жертвой соседа по даче.

По информации SHOT, вечером 1 ноября тело 74-летней женщины нашли на пороге её дома в селе Новая Чигла. Полицейским удалось быстро поймать злоумышленника. Им оказался дачный сосед помощницы депутата — 33-летний Сергей Скоробогатов. По данным телеграм-канала, мужчина вечером зашёл к женщине и попросил дать ему алкоголя, на что получил отказ. Он взбесился, схватил топор и ударил жертву по голове обухом.

Пострадавшая потеряла сознание. Сразу после этого злоумышленник надругался над ней и пошёл дальше искать спиртное. Помощница депутата скончалась на месте, не приходя в себя. Алкоголика-извращенца задержали. Оказалось, что он уже был судим за кражу в 2019 году, а в 2009-м отвечал по закону по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений". Погибшая на пенсии продолжала работать в областной думе.