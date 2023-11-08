Житель Ижевска забил сестру молотком из-за детских обид, а помог ему экс-муж женщины

В Ижевске 20-летний парень забил свою 41-летнюю сестру молотком из-за детских обид. Сообщником преступления был бывший муж женщины.

По данным SHOT, поздно вечером женщина привычным маршрутом возвращалась с работы через гаражи. Младший брат Алексей и экс-супруг Аркадий поджидали её в машине. Когда родственница проходила мимо, парень выскочил и несколько раз ударил её молотком по голове. После этого 48-летний подельник увёз его с места преступления. Молоток и сумку женщины они выбросили в ближайший пруд.

Убийц задержали уже на утро. Как пояснил брат жертвы, он ненавидел сестру с детства и постоянно с ней ругался; а у бывшего мужа был свой мотив — отношения с экс-супругой были непростыми из-за бракоразводного процесса. У них осталось двое детей.

Теперь обоим мужчинам грозит до 20 лет колонии.