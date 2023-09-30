В Якутске "сотрудник органов" напал на ребёнка и ударил заступившуюся за него девушку
В Якутске мужчина напал на школьника и ударил заступившуюся за него девушку
В Якутске мужчина влез в разборки школьников и напал на десятилетнего ученика. Ребёнка пришлось буквально отбивать от разъярённого взрослого, однако досталось и самим заступникам. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал 14News.
В Якутске мужчина напал на школьника и ударил заступившуюся за него девушку. Видео © t.me / 14News
Всё произошло на улице Королёва неподалёку от здания школы. Как рассказала мать пострадавшего изданию "Якутск вечерний", после уроков её сын встретился с одноклассниками, после чего у них завязался словесный спор. В какой-то момент один из детей набрал по телефону отца, который подоспел на разборки и напал на ученика.
"И тут сзади подходит этот дядя и сразу хватает моего сына за воротник куртки. Он потом его приподнял над землёй. У него следы остались именно на этом месте и капюшон порван. Сын, говорит, пытался объяснить. Но тот не давал ему ничего сказать", — рассказала женщина.
По её словам, благодарить стоит продавца ближайшего магазина, который вышел со своей сестрой и спас школьника. Однако досталось и женщине: мужчина ударил её, так как остался недоволен тем, что люди помешали ему расправиться с учеником.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Стоит добавить, что сам мужчина также представился "сотрудником органов", который следит за порядком. Так ли это на самом деле, неизвестно.
Ранее Лайф писал, что девятилетняя девочка погибла при обрушении бетонной плиты в Якутске. Как уточнили в МЧС, всё произошло во дворе дома, расположенного на Автодорожной улице.
t.me / 14News