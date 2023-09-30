В Якутске "сотрудник органов" напал на ребёнка и ударил заступившуюся за него девушку

В Якутске мужчина влез в разборки школьников и напал на десятилетнего ученика. Ребёнка пришлось буквально отбивать от разъярённого взрослого, однако досталось и самим заступникам. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал 14News.

В Якутске мужчина напал на школьника и ударил заступившуюся за него девушку. Видео © t.me / 14News

Всё произошло на улице Королёва неподалёку от здания школы. Как рассказала мать пострадавшего изданию "Якутск вечерний", после уроков её сын встретился с одноклассниками, после чего у них завязался словесный спор. В какой-то момент один из детей набрал по телефону отца, который подоспел на разборки и напал на ученика.

"И тут сзади подходит этот дядя и сразу хватает моего сына за воротник куртки. Он потом его приподнял над землёй. У него следы остались именно на этом месте и капюшон порван. Сын, говорит, пытался объяснить. Но тот не давал ему ничего сказать", — рассказала женщина.

По её словам, благодарить стоит продавца ближайшего магазина, который вышел со своей сестрой и спас школьника. Однако досталось и женщине: мужчина ударил её, так как остался недоволен тем, что люди помешали ему расправиться с учеником.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Стоит добавить, что сам мужчина также представился "сотрудником органов", который следит за порядком. Так ли это на самом деле, неизвестно.