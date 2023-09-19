В Якутске рухнувшая бетонная плита насмерть придавила девятилетнюю девочку
СК: Девятилетняя девочка погибла при обрушении бетонной плиты в Якутске
Место, где девятилетняя девочка погибла при обрушении бетонной плиты в Якутске. Обложка © t.me / МЧС Республики Саха (Якутия)
Девятилетняя девочка погибла при обрушении бетонной плиты в Якутске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия).
Как уточнили в МЧС, всё произошло во дворе дома, расположенного на Автодорожной улице. Дети играли под бывшим лестничным пролётом, который находился в стадии демонтажа и вдруг рухнул прямо на них.
"Погибла девочка девяти лет, в Республиканскую больницу доставлены мальчик пяти лет и две девочки по семь лет с различными травмами", — говорится в телеграм-канале ведомства.
В настоящее время на месте работают все экстренные службы, следственно-оперативная группа и представители администрации города. В общей сложности задействовано 46 человек и две единицы техники.
Ранее Лайф рассказывал, как девятилетняя девочка получила ожоги во время катания на квадроцикле в Перми. После инцидента родителям пришлось экстренно везти школьницу в больницу. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.