В Якутске рухнувшая бетонная плита насмерть придавила девятилетнюю девочку

Девятилетняя девочка погибла при обрушении бетонной плиты в Якутске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Как уточнили в МЧС, всё произошло во дворе дома, расположенного на Автодорожной улице. Дети играли под бывшим лестничным пролётом, который находился в стадии демонтажа и вдруг рухнул прямо на них.

"Погибла девочка девяти лет, в Республиканскую больницу доставлены мальчик пяти лет и две девочки по семь лет с различными травмами", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время на месте работают все экстренные службы, следственно-оперативная группа и представители администрации города. В общей сложности задействовано 46 человек и две единицы техники.