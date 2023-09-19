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19 сентября, 13:20

В Якутске рухнувшая бетонная плита насмерть придавила девятилетнюю девочку

СК: Девятилетняя девочка погибла при обрушении бетонной плиты в Якутске

<p>Место, где девятилетняя девочка погибла при обрушении бетонной плиты в Якутске. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mchsYakutia/1558" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Республики Саха (Якутия)</a></p>

Место, где девятилетняя девочка погибла при обрушении бетонной плиты в Якутске. Обложка © t.me / МЧС Республики Саха (Якутия)

Девятилетняя девочка погибла при обрушении бетонной плиты в Якутске. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Как уточнили в МЧС, всё произошло во дворе дома, расположенного на Автодорожной улице. Дети играли под бывшим лестничным пролётом, который находился в стадии демонтажа и вдруг рухнул прямо на них.

"Погибла девочка девяти лет, в Республиканскую больницу доставлены мальчик пяти лет и две девочки по семь лет с различными травмами", — говорится в телеграм-канале ведомства.

В настоящее время на месте работают все экстренные службы, следственно-оперативная группа и представители администрации города. В общей сложности задействовано 46 человек и две единицы техники.

Опубликовано видео из квартиры, где мать задушила младенца

Опубликовано видео из квартиры, где мать задушила младенца

Ранее Лайф рассказывал, как девятилетняя девочка получила ожоги во время катания на квадроцикле в Перми. После инцидента родителям пришлось экстренно везти школьницу в больницу. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Николь Вербер
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