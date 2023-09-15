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15 сентября, 13:06

В Перми девятилетняя девочка получила ожоги во время катания на квадроцикле

В Перми девятилетняя школьница поступила в больницу с ожогами после катания на квадроцикле во время экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

"Девятилетняя... получила ожоги во время экскурсии на квадроцикле, организованной предпринимателем, который оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в сообщении.

После случившегося родители отвезли школьницу в больницу. Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, а также собирают доказательства.

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Ранее в Уссурийске ребёнок упал в люк сетевого колодца с горячей водой и получил ожог, который составил 20% поверхности тела. За халатность возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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