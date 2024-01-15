Wildberries опровергла сообщения о несработавшей сигнализации на сгоревшем складе

Сообщения о якобы несработавшей пожарной сигнализации на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом не соответствуют действительности. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса. Там отметили, что на складе в момент пожара находилось 1200 человек.