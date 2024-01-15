Wildberries опровергла сообщения о несработавшей сигнализации на сгоревшем складе
Кадр с места ликвидации пожара на складе в Шушарах. Обложка © Telegram / МЧС России
Сообщения о якобы несработавшей пожарной сигнализации на складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом не соответствуют действительности. Об этом рассказали в пресс-службе маркетплейса. Там отметили, что на складе в момент пожара находилось 1200 человек.
"В 7:20 утра штатно сработала пожарная сигнализация. Благодаря этому было оперативно эвакуировано 1200 занятых на складе", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Wildberries.
Ранее СМИ сообщали, что сигнализация на складе Wildberries в Шушарах не сработала в момент пожара. При этом другие писали, что тревога всё же сработала в четыре утра, но её якобы отключили. По другим же данным, на неё не обратили внимания из-за ложных срабатываний в последние дни.
Напомним, что пожар на складе Wildberries в Шушарах начался утром 13 января. Открытое горение было ликвидировано лишь днём 14 января. СК возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Незадолго до возгорания на объекте произошла поножовщина, которая спровоцировала рейды правоохранителей. По одной из версий, причиной происшествия мог стать поджог из мести за пострадавшего. Ущерб от пожара может составить 11 миллиардов рублей.