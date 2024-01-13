Работник сгоревшего склада Wildberries рассказал, что сирену о пожаре не восприняли всерьёз
Сотрудник WB: На складе в Шушарах сработала тревога, но не думали, что это пожар
Пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах произошёл внезапно, огонь очень быстро разгорелся. Сперва, когда сработала тревога, никто не отнёсся к этому всерьёз: все решили, что это учения или сбой. Возгорание не сопровождалось никакими резкими звуками вроде хлопков, рассказал работавший в здании в момент инцидента сотрудник по имени Николай.
Пожар на складе Wildberriers в Шушарах. Видео © Telegram / SHOT
"Потом старшие начали всем кричать, что всё, надо эвакуироваться, собрали у выходов, где фуры обычно разгружают", — сказал мужчина в беседе с телеканалом "360".
Николай уточнил, что работал во втором блоке, когда загорелся первый. Двери между помещениями сразу были перекрыты, но это не остановило клубы чёрного и едкого дыма, разносившего вонь горелого пластика от охваченных пламенем товаров. Находившиеся в здании люди бросились на улицу.
"Когда мы вышли на улицу, я сразу понял, что надо попробовать забрать вещи: документы, права, ключи от машины, тёплую одежду. Ибо на улице минус 16 градусов, а мы в футболках. На улицу нас вывели почти организованно", — добавил мужчина.
Оказавшись в раздевалке с коллегами, Николай сделал всё от него зависящее, чтобы в помещении не произошло давки, как это было в начале пожара. Он схватил свои вещи и начал двигаться к выходу, крича остальным, чтобы они не тратили время на переодевание и просто выбирались на улицу с вещами в руках. Когда мужчина был почти у выхода, погас свет.
Напомним, сегодня утром на складе Wildberries в посёлке Шушары Пушкинского района Петербурга разгорелся пожар. Огонь стремительно распространялся и в итоге охватил 75 тысяч квадратных метров. Лайф публиковал видео первых минут после начала мощного пожара, а очевидцы сняли его из иллюминатора самолёта. Спустя несколько часов огнеборцы смогли локализовать пожар. Склад выгорел почти полностью. По данным СМИ, сигнализация на складе Wildberries в Шушарах сработала в четыре утра, но её отключили. Страховой эксперт оценил ущерб от пожара в 11 миллиардов рублей.
ТАСС / Валентин Егоршин