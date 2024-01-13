Работник сгоревшего склада Wildberries рассказал, что сирену о пожаре не восприняли всерьёз

Пожар на складе Wildberries в петербургских Шушарах произошёл внезапно, огонь очень быстро разгорелся. Сперва, когда сработала тревога, никто не отнёсся к этому всерьёз: все решили, что это учения или сбой. Возгорание не сопровождалось никакими резкими звуками вроде хлопков, рассказал работавший в здании в момент инцидента сотрудник по имени Николай.

Пожар на складе Wildberriers в Шушарах. Видео © Telegram / SHOT

"Потом старшие начали всем кричать, что всё, надо эвакуироваться, собрали у выходов, где фуры обычно разгружают", — сказал мужчина в беседе с телеканалом "360".

Николай уточнил, что работал во втором блоке, когда загорелся первый. Двери между помещениями сразу были перекрыты, но это не остановило клубы чёрного и едкого дыма, разносившего вонь горелого пластика от охваченных пламенем товаров. Находившиеся в здании люди бросились на улицу.

"Когда мы вышли на улицу, я сразу понял, что надо попробовать забрать вещи: документы, права, ключи от машины, тёплую одежду. Ибо на улице минус 16 градусов, а мы в футболках. На улицу нас вывели почти организованно", — добавил мужчина.