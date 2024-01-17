Регион

Уведомления отключены

Новости
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Ростовский губернатор не подтвердил версию о БПЛА после взрыва на заводе в Шахтах

Песков: Вопрос амнистии ряда осуждённых женщин прорабатывается

Путин поручил рассмотреть смягчение наказаний за ненасильственные преступления

16-летняя восходящая звезда тенниса из России разгромила шестую ракетку мира

ФСБ задержала жителя ЛНР, который передавал ВСУ данные о российских военных

В Белгороде задержали подростков, нападавших на прохожих

В Дрездене объяснили уничтожение мемориальной надписи о жертвах бомбардировок

ПВО сбила семь украинских ракет "Ольха" и четыре БПЛА над Белгородской областью

В Белгороде объявлена угроза ракетной опасности, жителей просят не покидать дома

МИД России назвал провальной встречу по Украине в Давосе

Два человека пострадали при пожаре на шахтинском заводе в Ростовской области

17 января, 09:20
Шахтинский полиэфирный завод загорелся в Ростовской области. Видео © t.me / Стоп Шахты

Шахтинский полиэфирный завод загорелся в Ростовской области. Видео © t.me / Стоп Шахты

Во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области два человека числятся пострадавшими. Об этом сообщила у себя в телеграме депутат Госдумы от региона Екатерина Стенякина.

Шахтинский полиэфирный завод загорелся в Ростовской области. Видео © t.me / Стоп Шахты

"Погибших нет. Пострадали два человека, они уже госпитализированы. Все работники завода отведены на безопасное расстояние", — уточнила парламентарий.

Шахтинское предприятие открыто в июне прошлого года и стало первым полиэфирным заводом в стране. В его строительство ростовская компания "Авангард" инвестировала пять миллиардов рублей.

Юрист развеял надежды Wildberries получить с поджигателя склада в Шушарах 17 млрд
Юрист развеял надежды Wildberries получить с поджигателя склада в Шушарах 17 млрд

Напомним, Шахтинский полиэфирный завод загорелся в Ростовской области. Очевидцы услышали звук взрыва, а затем повалил чёрный дым. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!