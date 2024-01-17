Два человека пострадали при пожаре на шахтинском заводе в Ростовской области 17 января, 09:20 Шахтинский полиэфирный завод загорелся в Ростовской области. Видео © t.me / Стоп Шахты

Во время пожара на Шахтинском полиэфирном заводе в Ростовской области два человека числятся пострадавшими. Об этом сообщила у себя в телеграме депутат Госдумы от региона Екатерина Стенякина.

Шахтинский полиэфирный завод загорелся в Ростовской области. Видео © t.me / Стоп Шахты

"Погибших нет. Пострадали два человека, они уже госпитализированы. Все работники завода отведены на безопасное расстояние", — уточнила парламентарий.

Шахтинское предприятие открыто в июне прошлого года и стало первым полиэфирным заводом в стране. В его строительство ростовская компания "Авангард" инвестировала пять миллиардов рублей.

Напомним, Шахтинский полиэфирный завод загорелся в Ростовской области. Очевидцы услышали звук взрыва, а затем повалил чёрный дым. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.

Авторы Татьяна Миссуми