Шахтинский полиэфирный завод горит в Ростовской области
Шахтинский полиэфирный завод загорелся в Ростовской области. Очевидцы услышали звук взрыва, а затем повалил чёрный дым и разгорелся огонь, сообщает Don Mash.
Шахтинский полиэфирный завод горит в Ростовской области. Видео © телеграм-канал "Стоп Шахты"
По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.
А ранее масштабный пожар произошёл на складе Wildberries в петербургских Шушарах, огонь охватил десятки тысяч квадратных метров. Выяснилось, что незадолго до происшествия на объекте произошла поножовщина, спровоцировавшая рейды силовиков. К слову, по одной из версий, причиной пожара мог быть поджог из мести за пострадавшего. Ущерб может составить 17 миллиардов рублей.
телеграм-канал "Стоп Шахты"