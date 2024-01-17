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17 января, 08:50

Шахтинский полиэфирный завод горит в Ростовской области

Шахтинский полиэфирный завод загорелся в Ростовской области. Очевидцы услышали звук взрыва, а затем повалил чёрный дым и разгорелся огонь, сообщает Don Mash.

Шахтинский полиэфирный завод горит в Ростовской области. Видео © телеграм-канал "Стоп Шахты"

По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Горит цех по производству наполнителей для матрасов и подушек.

"Я обещал": Сотрудник склада Wildberries после пожара похвастался поджогом и удалил аккаунт
"Я обещал": Сотрудник склада Wildberries после пожара похвастался поджогом и удалил аккаунт

А ранее масштабный пожар произошёл на складе Wildberries в петербургских Шушарах, огонь охватил десятки тысяч квадратных метров. Выяснилось, что незадолго до происшествия на объекте произошла поножовщина, спровоцировавшая рейды силовиков. К слову, по одной из версий, причиной пожара мог быть поджог из мести за пострадавшего. Ущерб может составить 17 миллиардов рублей.

Обложка ©

телеграм-канал "Стоп Шахты"

Александра Вишнякова
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