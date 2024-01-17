Пожар на заводе в Шахтах ликвидировали, количество пострадавших увеличилось до 9

Количество пострадавших в пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале. Он также добавил, что огонь удалось локализовать на площади 360 кв. м., а в 12:49 —ликвидировать.