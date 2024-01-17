Пожар на заводе в Шахтах ликвидировали, количество пострадавших увеличилось до 9
Количество пострадавших в пожаре на заводе в Шахтах увеличилось до девяти, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в телеграм-канале. Он также добавил, что огонь удалось локализовать на площади 360 кв. м., а в 12:49 —ликвидировать.
"По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти: одному оказана медпомощь на месте, три человека — с ожогами, пять — с травмами различной степени. В Шахты выехали представители Минздрава региона", — сообщил Голубев.
Ранее Лайф писал, что в Ростовской области загорелось заводское здание ООО "Шахтинский полиэфирный завод". Перед этим местные жители услышали звук взрыва. Огонь распространился на площади 200 квадратных метров. Депутат Госдумы от региона Екатерина Стенякина заявила, что при пожаре пострадало два человека. Губернатор не подтвердил версию о БПЛА после взрыва.
t.me / "Стоп Шахты"