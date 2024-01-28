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28 января, 08:39

На крыше горящего Московского театра сатиры может находиться до 10 человек

На горящей крыше Московского театра сатиры может находиться до десяти человек. По данным SHOT, речь идёт о рабочих, которые выполняли работы по реконструкции купола. Огонь вспыхнул во время замены покрытия.

Сейчас проводится эвакуация сотрудников. На месте работают 62 спасателя и 14 единиц техники, площадь возгорания — 200 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

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Напомним, пожар в Театре сатиры на Триумфальной площади вспыхнул сегодня, 28 января. По данным Лайфа, дым валит с крыши здания.

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Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская

Матвей Константинов
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