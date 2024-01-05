Балет "Щелкунчик" в московском театре обернулся бегством артистов и зрителей из-за неожиданного ЧП
Более 360 зрителей эвакуировали из московского Театра Луны из-за прорыва трубы
Спектакль "Щелкунчик" от Императорского русского балета. Обложка © lunatheatre.ru
В московском Театре Луны во время спектакля "Щелкунчик" от Императорского русского балета лопнули трубы с кипятком. Из здания эвакуировались больше 360 человек, сообщил SHOT. Обложка © lunatheatre.ru
Трубы отопления лопнули на третьем этаже примерно через 40 минут после начала спектакля. По предварительной версии, они не выдержали сильных морозов. После происшествия представление остановили, зрителей и артистов вывели из здания. Пострадавших нет, сейчас последствия аварии устраняются.
Ранее Лайф писал, что утром 4 января три района Москвы — Бибирево, Алтуфьево и Отрадное — остались без света и отопления в мороз из-за пожара. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. Из-за инцидента несколько районов столицы были переведены на резервную схему энергоснабжения. Позднее стало известно, что в большинстве домов уже включили свет после пожара на подстанции.