В Москве пенсионерка заживо сгорела под одеялом с подогревом с AliExpress В Москве женщина погибла из-за загоревшегося электроодеяла из Китая 23 января, 08:58 Квартира, где погибла пенсионерка из-за загоревшегося элктроодеяла. Обложка © t.me / Mash

В Москве пожилая женщина сгорела во время сна, когда китайское электроодеяло на ней внезапно вспыхнуло из-за неисправности и огонь охватил всю постель. О случившемся сообщает Mash.

69-летняя женщина приобрела одеяло с подогревом на портале AliExpress. Трагедия произошла 22 января. Пенсионерка легла спать и укрылась чудо-одеялом. Ближе к утру в гаджете произошло короткое замыкание, началось возгорание. Соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных.

Прибывшие спасатели вынесли пострадавшую с ожогами из квартиры и попытались откачать, но спасти её не удалось. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом.

Ранее сообщалось, что в городе Невьянске Свердловской области отец и его трёхлетний сын погибли при пожаре из-за самодельного обогревателя. Из огня успели выбраться женщина и ещё один ребёнок.

Авторы Татьяна Миссуми