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В Москве пенсионерка заживо сгорела под одеялом с подогревом с AliExpress

В Москве женщина погибла из-за загоревшегося электроодеяла из Китая

23 января, 08:58
Квартира, где погибла пенсионерка из-за загоревшегося элктроодеяла. Обложка © t.me / Mash

Квартира, где погибла пенсионерка из-за загоревшегося элктроодеяла. Обложка © t.me / Mash

В Москве пожилая женщина сгорела во время сна, когда китайское электроодеяло на ней внезапно вспыхнуло из-за неисправности и огонь охватил всю постель. О случившемся сообщает Mash.

69-летняя женщина приобрела одеяло с подогревом на портале AliExpress. Трагедия произошла 22 января. Пенсионерка легла спать и укрылась чудо-одеялом. Ближе к утру в гаджете произошло короткое замыкание, началось возгорание. Соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных.

Прибывшие спасатели вынесли пострадавшую с ожогами из квартиры и попытались откачать, но спасти её не удалось. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом.

11-летний праправнук маршала Соколовского сгорел при пожаре в Подмосковье
11-летний праправнук маршала Соколовского сгорел при пожаре в Подмосковье

Ранее сообщалось, что в городе Невьянске Свердловской области отец и его трёхлетний сын погибли при пожаре из-за самодельного обогревателя. Из огня успели выбраться женщина и ещё один ребёнок.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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