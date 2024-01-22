Отец с трёхлетним сыном сгорели из-за самодельного обогревателя на Урале

В городе Невьянске Свердловской области отец и сын погибли при пожаре из-за самодельного обогревателя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Наиболее вероятная причина пожара, прервавшего две жизни, — короткое замыкание и возгорание самодельного электрообогревателя. Ещё два человека, женщина и ребёнок, успели проснуться и покинуть горящий дом до прибытия пожарно-спасательных подразделений", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, огонь распространился на площади 120 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован. На месте работали четыре единицы техники и 13 специалистов. В ГУ МВД по Свердловской области уточнили, что погибшими являются 42-летний местный житель и его трёхлетний сын. Правоохранители установили, что пожар не носит криминальный характер.

"Это местный житель, 1982 г.р., работавший фрезеровщиком на коммерческом предприятии, и его сын, 2021 г.р., ещё даже не посещавший детское дошкольное учреждение", — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.