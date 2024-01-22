11-летний праправнук маршала Соколовского сгорел при пожаре в Подмосковье

В посёлке Трудовая в Мытищах при пожаре в деревянном доме погиб одиннадцатилетний праправнук маршала СССР Василия Соколовского. Трагедия произошла около полуночи 21 января.

Известно, что в тот момент ребёнок находился с четырнадцатилетней сестрой. На участке живёт несколько поколений родственников маршала. Взрослые были в кирпичном доме, а дети правнучки военачальника Ирины Бондаренко спали одни в деревянном — он отапливался камином.

Последствия пожара в Мытищах, где погиб 11-летний праправнук маршала СССР Соколовского. Фото © Telegram / ГУ МЧС по Московской области

Во время пожара девочка выпрыгнула из окна, а её брат погиб. Мальчика пытался спасти 77-летний дедушка, однако мужчина надышался дымом и его доставили в реанимацию. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, причиной возгорания могла стать неисправность камина. Соседи рассказали, что дом стремительно охватил огонь.

"К месту пожара сбежались сразу же все жители посёлка. Дом выгорел полностью, осталась лишь торчать труба от камина — это было жуткое зрелище", — приводит слова очевидца сайт MK.ru.

Василий Соколовский (1897–1968) — маршал СССР, Герой Советского Союза. Участник подписания безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии от советской стороны в мае 1945 года.