У ж/д станции под Ростовом нашли коробку с примотанным изолентой Nokia и проводами
SHOT: В Ростовской области на ж/д путях нашли муляж взрывного устройства
В Ростовской области нашли подозрительный предмет — коробку, примотанную к железнодорожным путям около грузовой станции. К ней с помощью изоленты был прикреплён телефон Nokia. Об этом сообщил SHOT.
По информации телеграм-канала, пугающего вида устройство обнаружилось 30 января на станции Несветай в Новошахтинске на стрелочном переводе. Его заметили во время обхода путей. К телефону были подведены провода. Дежурные обоснованно предположили, что это может быть взрывное устройство, и вызвали профильные службы.
Взрывотехники забрали находку, и оказалось, что это был муляж самодельного взрывного устройства. Сейчас выясняется, кто привязал его к путям.
Ранее Лайф рассказывал о том, как в прошлом месяце самодельное взрывное устройство было обнаружено на железнодорожной подстанции в Ярославле. Утром 26 декабря во время обхода дежурный обнаружил подкоп под бетонной стеной, которая окружала трансформаторные будки ж/д станции Филино.
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