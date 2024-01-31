У ж/д станции под Ростовом нашли коробку с примотанным изолентой Nokia и проводами

В Ростовской области нашли подозрительный предмет — коробку, примотанную к железнодорожным путям около грузовой станции. К ней с помощью изоленты был прикреплён телефон Nokia. Об этом сообщил SHOT.

По информации телеграм-канала, пугающего вида устройство обнаружилось 30 января на станции Несветай в Новошахтинске на стрелочном переводе. Его заметили во время обхода путей. К телефону были подведены провода. Дежурные обоснованно предположили, что это может быть взрывное устройство, и вызвали профильные службы.

Взрывотехники забрали находку, и оказалось, что это был муляж самодельного взрывного устройства. Сейчас выясняется, кто привязал его к путям.