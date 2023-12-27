На ж/д подстанции в Ярославле обнаружили самодельное взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство было обнаружено на железнодорожной подстанции в Ярославле. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его информации, утром 26 декабря во время обхода дежурный обнаружил подкоп под бетонной стеной, которая окружала трансформаторные будки ж/д станции Филино. На место были вызваны экстренные службы, которые увидели на тяговой подстанции неизвестный предмет с лампочками.

Сапёры изучили предмет с лампочками, после чего уничтожили его в специальном контейнере. Обломки СВУ отправлены на экспертизу.

В настоящее время проводится проверка по факту инцидента. Полиция разыскивает людей, закрепивших взрывное устройство.