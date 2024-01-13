Регион

Уведомления отключены

13 января, 14:24

В Краснодарском крае нашли фрагменты упавшего неустановленного устройства

На участке дороги между станицей Павловской и станицей Атаманской Краснодарского края нашли обломки "неустановленного устройства". Сейчас движение по участку дороги между станицами Ленинградской и Павловской временно перекрыли, сообщили в кубанском оперштабе.

"На участке дороги между станицей Павловской и станицей Атаманской обнаружены фрагменты неустановленного устройства. Сейчас правоохранительные органы и специальные службы устанавливают детали произошедшего", — говорится в сообщении оперштаба.

Глава Павловского района Роман Парахин подчеркнул, что разрушений и пострадавших в результате падения устройства нет, угроза для жителей также отсутствует.

Российская ПВО перехватила 8 "Хаймарсов" и уничтожила 21 дрон ВСУ за сутки
Российская ПВО перехватила 8 "Хаймарсов" и уничтожила 21 дрон ВСУ за сутки

Ранее Лайф сообщал, что силы противовоздушной обороны подавили беспилотник в Жиздринском районе Калужской области. Он упал недалеко от автомобильной дороги М3.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров