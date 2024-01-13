В Краснодарском крае нашли фрагменты упавшего неустановленного устройства

На участке дороги между станицей Павловской и станицей Атаманской Краснодарского края нашли обломки "неустановленного устройства". Сейчас движение по участку дороги между станицами Ленинградской и Павловской временно перекрыли, сообщили в кубанском оперштабе.

"На участке дороги между станицей Павловской и станицей Атаманской обнаружены фрагменты неустановленного устройства. Сейчас правоохранительные органы и специальные службы устанавливают детали произошедшего", — говорится в сообщении оперштаба.

Глава Павловского района Роман Парахин подчеркнул, что разрушений и пострадавших в результате падения устройства нет, угроза для жителей также отсутствует.