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11 января, 14:34

Сбитый под Калугой беспилотник упал рядом с трассой М-3

Шапша: ПВО уничтожила беспилотник над Калужской областью

Силы противовоздушной обороны подавили беспилотник в Жиздринском районе Калужской области, он упал недалеко от автомобильной дороги М-3. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

"В Жиздринском районе сегодня также силами ПВО был подавлен беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3. Сейчас там работают оперативные службы", написал губернатор в телеграм-канале.

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Напомним, что ещё один БПЛА был перехвачен в Калужской области в ночь на 11 января. Кроме того, ещё два дрона сбили в небе над Ростовской областью и один — в Тульской области.

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ТАСС / Александр Полегенько

Александра Вишнякова
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