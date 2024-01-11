Сбитый под Калугой беспилотник упал рядом с трассой М-3

Силы противовоздушной обороны подавили беспилотник в Жиздринском районе Калужской области, он упал недалеко от автомобильной дороги М-3. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.

"В Жиздринском районе сегодня также силами ПВО был подавлен беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3. Сейчас там работают оперативные службы", — написал губернатор в телеграм-канале.