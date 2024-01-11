Сбитый под Калугой беспилотник упал рядом с трассой М-3
Шапша: ПВО уничтожила беспилотник над Калужской областью
Силы противовоздушной обороны подавили беспилотник в Жиздринском районе Калужской области, он упал недалеко от автомобильной дороги М-3. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
"В Жиздринском районе сегодня также силами ПВО был подавлен беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3. Сейчас там работают оперативные службы", — написал губернатор в телеграм-канале.
Напомним, что ещё один БПЛА был перехвачен в Калужской области в ночь на 11 января. Кроме того, ещё два дрона сбили в небе над Ростовской областью и один — в Тульской области.
ТАСС / Александр Полегенько