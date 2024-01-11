Украинский БПЛА упал на нежилое здание в Воронежской области
Украинский беспилотник упал на нежилое здание в Воронежской области. Пострадавших нет. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.
"Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет", — написал Гусев.
По его словам, в настоящее время на месте падения БПЛА работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле губернатора.
Ранее Лайф писал, что над территорией Каменского района Ростовской области сегодня ночью, 11 января, средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотника самолётного типа. Никто не пострадал.
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