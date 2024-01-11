Украинский БПЛА упал на нежилое здание в Воронежской области

Украинский беспилотник упал на нежилое здание в Воронежской области. Пострадавших нет. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Сегодня ночью украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области. Никто не пострадал. Возгорания нет", — написал Гусев.

По его словам, в настоящее время на месте падения БПЛА работают оперативные службы. Ситуация находится на контроле губернатора.