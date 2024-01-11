Два украинских беспилотника сбиты над Ростовской областью

Над территорией Каменского района Ростовской области сегодня ночью средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотника самолётного типа. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, в результате происшествия никто не пострадал.

"Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолётного типа. В результате падения обломков пострадавших нет. Последствия на земле уточняются", — написал он в телеграм-канале.