Два украинских беспилотника сбиты над Ростовской областью
Губернатор Голубев: Над Ростовской областью сбиты два БПЛА самолётного типа
Над территорией Каменского района Ростовской области сегодня ночью средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотника самолётного типа. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, в результате происшествия никто не пострадал.
"Сегодня ночью силами ПВО над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолётного типа. В результате падения обломков пострадавших нет. Последствия на земле уточняются", — написал он в телеграм-канале.
Ранее жители города Каменска-Шахтинского в Ростовской области сообщили о нескольких громких взрывах в небе над городом. Предварительно, в районе по воздушным целям сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
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