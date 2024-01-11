Жители Каменска-Шахтинского сообщили о взрывах над городом, предварительно, работает ПВО
SHOT: Жители Каменска-Шахтинского сообщили о взрывах над городом
Жители города Каменска-Шахтинского в Ростовской области сообщают о нескольких громких взрывах в небе над городом. Предварительно, в районе по воздушным целям работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает SHOT.
По словам горожан, прозвучало минимум три взрыва, первый — около 00:30. Официальной информации пока не было.
Каменск-Шахтинский расположен у северо-восточных отрогов Донецкого кряжа, на возвышенном правом берегу реки Северский Донец (правый приток Дона). Находится в 142 километрах от Ростова-на-Дону и в 92 километрах от Луганска. Население города составляет около 85 тысяч человек.
Ранее Лайф писал, что силы ПВО сбили украинский беспилотник над Саратовской областью. Также за последние сутки были перехвачены дроны над Воронежской и Волгоградской областями.
ТАСС / Минобороны РФ