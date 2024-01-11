Жители Каменска-Шахтинского сообщили о взрывах над городом, предварительно, работает ПВО

Жители города Каменска-Шахтинского в Ростовской области сообщают о нескольких громких взрывах в небе над городом. Предварительно, в районе по воздушным целям работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает SHOT.

По словам горожан, прозвучало минимум три взрыва, первый — около 00:30. Официальной информации пока не было.