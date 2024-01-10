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10 января, 04:24
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Украинский беспилотник сбит силами ПВО над Саратовской областью

Минобороны РФ: Над Саратовской областью сбит украинский БПЛА самолётного типа

В небе над Саратовской областью дежурными средствами противовоздушной обороны сегодня ночью был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области", — сказано в сообщении оборонного ведомства.

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Ранее киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию Белгородской области. Как рассказали в Минобороны РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен один беспилотник самолётного типа и снаряд от РСЗО "Ураган" над регионом.

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Getty Images / NiseriN

Оксана Попова
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