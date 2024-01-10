Украинский беспилотник сбит силами ПВО над Саратовской областью
Минобороны РФ: Над Саратовской областью сбит украинский БПЛА самолётного типа
В небе над Саратовской областью дежурными средствами противовоздушной обороны сегодня ночью был уничтожен украинский беспилотник самолётного типа. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Саратовской области", — сказано в сообщении оборонного ведомства.
Ранее киевский режим предпринял очередную попытку атаковать территорию Белгородской области. Как рассказали в Минобороны РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны был уничтожен один беспилотник самолётного типа и снаряд от РСЗО "Ураган" над регионом.
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