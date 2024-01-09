В Орле два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса
В Орле два беспилотника упали на объект топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор области Андрей Клычков. Он не уточнил информацию о пострадавших.
"Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь. На месте происшествия работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем. Прошу соблюдать бдительность", — написал политик в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что в Орловской области украинский дрон-камикадзе атаковал нефтебазу. Предварительно, вражеский ударный БПЛА врезался в пустой резервуар на территории нефтебазы "Орёлнефтепродукт" в городе Орле.
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