Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в Орловской области

В Орловской области украинский дрон-камикадзе атаковал нефтебазу. Предварительно, никто не пострадал, сообщает SHOT .

По данным телеграм-канала, вражеский ударный БПЛА врезался в пустой резервуар на территории нефтебазы "Орёлнефтепродукт" в городе Орле.

Ранее Лайф писал, что украинские военные открыли огонь по селу Лемешовка Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, по мирным объектам было выпущено более десяти снарядов.