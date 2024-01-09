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9 января, 11:37

Дрон-камикадзе атаковал нефтебазу в Орловской области

Украинский ударный дрон атаковал нефтебазу в Орловской области. Обложка © SHOT

Украинский ударный дрон атаковал нефтебазу в Орловской области. Обложка © SHOT

В Орловской области украинский дрон-камикадзе атаковал нефтебазу. Предварительно, никто не пострадал, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, вражеский ударный БПЛА врезался в пустой резервуар на территории нефтебазы "Орёлнефтепродукт" в городе Орле.

Ранее Лайф писал, что украинские военные открыли огонь по селу Лемешовка Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, по мирным объектам было выпущено более десяти снарядов.

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Иван Косицын
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