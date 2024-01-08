Село в Брянской области попало под обстрел ВСУ

Украинские военные открыли огонь по селу Лемешовка Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Более десяти снарядов выпущено по мирным объектам. Пострадавших нет", — написал он в своём телеграм-канале.

В результате обстрела ВСУ были частично повреждены восемь жилых домов, хозпостройки, три автомобиля и сельскохозяйственная техника. Кроме того, местами нарушено уличное освещение. При этом глава области добавил, что аварийные бригады уже начали восстановительные работы. Также на место ЧП прибыли оперативные и экстренные службы.