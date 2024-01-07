Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник под Брянском

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в воскресенье, 7 января.

"Сегодня около 13 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.