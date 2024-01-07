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7 января, 11:23

Российская ПВО уничтожила украинский беспилотник под Брянском

Минобороны РФ: ПВО уничтожила украинский беспилотник над Брянской областью

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в воскресенье, 7 января.

"Сегодня около 13 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.

ПВО перехватила пять беспилотников над западной частью акватории Чёрного моря
ПВО перехватила пять беспилотников над западной частью акватории Чёрного моря

Ранее украинский беспилотник был сбит в Липецкой области. Жертв и повреждений инфраструктуры нет.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Осипов
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