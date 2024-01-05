ПВО перехватила пять беспилотников над западной частью акватории Чёрного моря

Средства противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников над западной частью акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что в Севастополе и на Крымском мосту три раза за день звучала воздушная тревога. Во время её действия морской и наземный общественный транспорт временно прекращал своё движение.