ПВО перехватила пять беспилотников над западной частью акватории Чёрного моря
Средства противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников над западной частью акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Попытка атаки киевского режима была пресечена около 20:00 мск, уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, что в Севастополе и на Крымском мосту три раза за день звучала воздушная тревога. Во время её действия морской и наземный общественный транспорт временно прекращал своё движение.
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