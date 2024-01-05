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5 января, 19:19

ПВО перехватила пять беспилотников над западной частью акватории Чёрного моря

Средства противовоздушной обороны перехватили пять украинских беспилотников над западной частью акватории Чёрного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Попытка атаки киевского режима была пресечена около 20:00 мск, уточнили в ведомстве.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Севастополе и на Крымском мосту три раза за день звучала воздушная тревога. Во время её действия морской и наземный общественный транспорт временно прекращал своё движение.

Обложка ©

Unsplash / Nikolay Vorobyev

Артур Лапсаков
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