Воздушная тревога звучит в Севастополе и на Крымском мосту в третий раз за день
В Севастополе в третий раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" — говорится в сообщении.
В пресс-службе дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя уведомили пассажиров, что морской и наземный общественный транспорт временно прекращает своё движение.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Напомним, что воздушная тревога два раза объявлялась сегодня, 5 января, и накануне, 4 января. Губернатор Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия и не выходить на улицу. В четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили десять украинских ракет над Крымом.
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