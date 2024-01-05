Воздушная тревога звучит в Севастополе и на Крымском мосту в третий раз за день

В Севастополе в третий раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" — говорится в сообщении.

В пресс-службе дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя уведомили пассажиров, что морской и наземный общественный транспорт временно прекращает своё движение.