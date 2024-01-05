Регион

Уведомления отключены

5 января, 12:11

Воздушная тревога звучит в Севастополе и на Крымском мосту в третий раз за день

В Севастополе в третий раз за день объявили воздушную тревогу. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" — говорится в сообщении.

В пресс-службе дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя уведомили пассажиров, что морской и наземный общественный транспорт временно прекращает своё движение.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на мосту. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Атака Украины на Севастополь стала самой массированной за последнее время
Атака Украины на Севастополь стала самой массированной за последнее время

Напомним, что воздушная тревога два раза объявлялась сегодня, 5 января, и накануне, 4 января. Губернатор Развожаев рекомендовал жителям пройти в укрытия и не выходить на улицу. В четверг в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили десять украинских ракет над Крымом.

Обложка ©

Shutterstock

Ян Поланин
  • Новости
  • Происшествия
  • Севастополь
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров