Украинский беспилотник сбит в Липецкой области
В Липецкой области сбили беспилотник с помощью систем радиоэлектронной борьбы, отправленный со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, уточнив, что жертв и повреждений инфраструктуры нет.
"И напоминаю, что есть мобильное приложение "Радар", с помощью которого каждый может сообщить о подозрительных БПЛА. Информация оперативно поступит в силовые структуры и позволит незамедлительно принять меры", — написал Артамонов в телеграм-канале.
А ранее Лайф рассказывал, что в Севастополе 4 января успешно отразили атаку со стороны Украины. Средства ПВО сбили десять ракет над Крымом. По словам губернатора города Михаила Развожаева, вечерняя атака ВСУ стала самой массированной за последнее время.
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