Украинский беспилотник сбит в Липецкой области

В Липецкой области сбили беспилотник с помощью систем радиоэлектронной борьбы, отправленный со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов, уточнив, что жертв и повреждений инфраструктуры нет.

"И напоминаю, что есть мобильное приложение "Радар", с помощью которого каждый может сообщить о подозрительных БПЛА. Информация оперативно поступит в силовые структуры и позволит незамедлительно принять меры", — написал Артамонов в телеграм-канале.